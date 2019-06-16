حجر صحي لآلاف المهاجرين

فرض موظفو إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية حجرا صحيا على أكثر من خمسة آلاف مهاجر راشد، إثر تعرضهم لأمراض فيروسية معدية في مراكز لاحتجاز المهاجرين.

وذكرت محطة "سي إن إن" الأميركية أن عملية الحجر شملت 39 مركز احتجاز موزعين على مناطق مختلفة بالولايات المتحدة.

وأوضحت أن 4276 مهاجرا تعرضوا للنكاف (التهاب الغدة النكفية)، و825 إلى الجدري، بينما تعرض 99 إلى الاثنين معا.

ويمكن الوقاية من هذين المرضين عبر أخذ اللقاحات.

وأعربت ناتالي آشر المسؤولة بمصلحة الهجرة والجمارك الأميركية عن تفاؤلها باحتواء الموقف لكنها أضافت "من المنظور التشغيلي، سيكون التأثير كبيرا على المدى القصير والطويل، وسيؤدي إلى زيادة مدة بقاء المحتجزين.. وتأجيل المقابلات القنصلية المجدولة للمحتجزين في الحجر الصحي ".

هذا ولم يتم نشر عدد دقيق بحالات الإصابة المؤكدة بالنكاف أو الجدري بعد.

وحاليا، تحتجز مصلحة الهجرة والجمارك الأميركية أكثر من 50 ألف مهاجر راشد.