خمس سنوات على احتجاجات غيزي.. تركيا إلى أسوأ

في 28 أيار/مايو 2013 تجمع الأتراك في غيزي بارك باسطنبول للاحتجاج على قرار تحويل الحديقة الشهيرة إلى مركز تجاري. القمع العنيف للمتظاهرين قاد إلى احتجاجات عارمة في أنحاء البلاد ضد السياسات الاستبدادية لرئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان. استطاع آلاف المتظاهرين بحلول الأول من حزيران/يونيو الاعتصام مرة أخرى بحديقة غيزي بعدما انسحبت الشرطة عقب اشتباكات عنيفة أسفرت عن 11 قتيلا وثمانية آلاف مصاب. لكن في 15 حزيران/يونيو، فضت قوات الأمن الاعتصام مرة أخرى بالقوة، فيما أصر أردوغان على المضي قدما في تحويل الحديقة إلى مركز تجاري رغم القتلى والإصابات.

ما وراء الحديقة وتعتبر حديقة غيزي بارك من الأماكن القليلة التي يستطيع معارضو أردوغان وأصحاب التوجه العلماني التجمع فيها، بعيدا عن سطوة العدالة والتنمية التي امتدت في جميع أنحاء اسطنبول. لم تكن أحداث حديقة غيزي مؤشرا على التوتر بين السلطة التركية بقيادة الإسلاميين وعلى رأسهم أردوغان، وبين القوى السياسية العلمانية المعارضة فقط، ففي العمق هناك شرخ مجتمعي تتبدى ملامحه يوما بعد يوم. ومع صعود أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، إلى رأس السلطة، بدأت عملية ناعمة لأسلمة المجتمع خاصة في الأحياء الشعبية والفقيرة، فيما تعاني المعارضة من القمع الأمني. لا يزال معتصمو غيزي بارك متمسكين بقضيتهم، لذا حاولوا تمييز أنفسهم باسم "تشابلجو" والتي تعني "اللصوص" بالتركية، متهكمين بذلك على اتهامات مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم. يقول أحد المغردين، "في ذكرى حديقة غيزي الخامسة، الدنيا هادئة والشرطة توجد بكثافة، هل يتحدى المتظاهرون الشرطة، ويستطيعون الدخول إلى الحديقة المغلقة منذ ليلة أمس؟".

ونشرت مغردة صورة لتظاهرات 2013 معلقة عليها بالقول: "لقد حاولوا دفننا، لكنهم نسوا أننا بذور".

أما هذه المغردة فقد قالت إن "مظاهرات حديقة غيزي في إسطنبول، مثال على العصيان المدني السلمي، لقد جسدوا الأمل الذي تم سحقه منذ خمس سنوات".

فيما يشير مغرد آخر إلى أن "أغلب معارضي العدالة والتنمية سواء علمانين أو إسلاميين، أتراك أم أكراد، أدركوا أن الاختيار في الانتخابات القادمة هو بين الحرية والقمع، إن روح غيزي بارك قد عادت".