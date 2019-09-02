حديقة حيوان برلين تحتفل بولادة صغيري باندا

تحتفل حديقة حيوانات برلين بولادة اثنين من صغار الباندا، وهي المرة الأولى التي تلد فيها إحدى هذه الثدييات النادرة في ألمانيا.



وقالت حديقة حيوان برلين الاثنين إن الأم مينغ مينغ أنجبت صغيرا ورديا في الساعة 6:54 مساء السبت.



ووفقا لحديقة الحيوان، كانت ولادة الباندا الأم البالغة من العمر 6 سنوات طبيعية.



وقالت الحديقة "لقد وضعت المخلوق الصغير بلطف على بطنها وبدأت في تدفئته بأقدامها الكبيرة، أنفاسها الدافئة، وفراء خديها الناعمين".



ثم وضعت الباندا صغيرها الثاني بعد ساعة من ولادة الأول.



وأكد حراس الحديقة الأسبوع الماضي أن مينغ مينغ كانت حاملاً. وكانت قد تزاوجت مع الذكر جياو تشينغ، البالغ من العمر 9 سنوات في إبريل، كما تم تلقيحها صناعيا لزيادة احتمال الحمل.



وصل مينغ مينغ وجياو تشينغ من الصين في يونيو 2017.