حرائق كاليفورنيا.. انخفاض عدد المفقودين

انخفضت حصيلة المفقودين إلى 247 شخصا في حريق "كامب فاير" في ولاية كاليفورنيا فيما وصلت حصيلة القتلى إلى 85 شخصا، حسب بيانات رسمية.

وأفادت شرطة مقاطعة بيوت التي اندلع فيها الحريق بأنه تم العثور على رفات ثلاثة أشخاص السبت.

وحذرت من أنه مع تساقط الأمطار في المنطقة، فإن هناك مخاطر حدوث فيضانات.

وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن أكثر من 500 مفقود في حريق "كامب فاير" الذي أدى أيضا إلى تدمير حوالي 15 ألف بناية.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على عدد من المفقودين في ملاجئ أو فنادق أو عند أصدقائهم.

وأعلنت سلطات الإطفاء أنه تم احتواء "كامب فاير" بنسبة 100 في المئة، وكذلك حريق "وولزي فاير" في مقاطعتي لوس أنجليس وفونتيرا.

وقد أدى الحريق الثاني إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وتدمير وتضرر حوالي ألفي بناية.

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