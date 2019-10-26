حرائق كاليفورنيا تجبر السلطات على إجلاء عشرات الألوف

أمرت السلطات الأميركية، السبت، بإجلاء نحو 50 ألف شخص من أجزاء من منطقة خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، في وقت يتوقع أن تتسع رقعة حرائق الغابات جراء الرياح القوية المتوقعة مساء.



وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة سونوما، مارك إيسيك، في مؤتمر صحافي "نعلن عملية إجلاء لنحو 50 ألف شخص. يتم إجلاؤهم لأن هذه الحرائق خطيرة للغاية".

ويجتاح حريق "كينكايد فاير" منطقة معروفة بزراعة الكروم وإنتاج النبيذ في مقاطعة سونوما قرب سان فرانسيسكو. وزار حاكم الولاية غايفن نيوسوم المكان قائلاً لصحافيين إنه يشبه "ساحة حرب".

ولا يزال أكثر من ألف رجل إطفاء يكافحون هذا الحريق الذي لم يتمّ احتواؤه إلا بنسبة خمسة في المئة، وقد التهم 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية ودمّر حوالي خمسين مبنى.

ويواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق ضخمة في كاليفورنيا، بينها الحريق الأعنف قرب لوس أنجلس الذي بات يهدد آلاف المساكن.

وكانت منطقة لوس أنجلس في حالة إنذار أحمر حتى مساء الجمعة بسبب الأحوال الجوية المواتية للحرائق.

وكتبت مصلحة الأرصاد الجوية عبر تويتر أن "درجات الحرارة التي تصل إلى 30 مئوية مع نسبة رطوبة منخفضة، ستقترن برياح يمكن أن تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة لخلق ظروف مواتية" تؤجج الحرائق وتساهم في انتشارها السريع.

وحذرت في تغريدة أخرى من حالة الإنذار الحمراء في بعض مقاطعات المنطقة

وذكرت وسائل إعلام محلي أن السلطات توجهت إلى كل المنازل في مدينة سانتا كلاريتا الواقعة على بعد خمسين كيلومتراً من لوس أنجلس، لتحذير السكان من تقدم ألسنة اللهب والطلب منهم الرحيل.

وقال ممثل رجال الإطفاء في لوس أنجلس سكاي كورنيل "نحن نعرف أن الناس تريد البقاء لكن فعلاً، هذا الأمر لا يقود إلا لإلحاق الضرر بكم وبنا".

وبحسب السلطات، فقد أتت النيران على ما لا يقلّ عن ستة منازل. وتهدد ألسنة النار وحريق "كال فاير" عشرة آلاف مبنى.

وقام جهاز الإطفاء في كاليفورنيا بتعبئة أكثر من 1300 عنصر تؤازرهم طائرات إطفاء ومروحيات لمكافحة هذا الحريق الذي بدأ بعد ظهر الخميس.