فيديو.. حصان يعرض نفسه للخطر لإنقاذ رفيقيه وسط حرائق كاليفورنيا

أظهر مقطع فيديو التقط خلال حريق في كاليفورنيا الأربعاء حصانا يسرع نحو منطقة مليئة بالدخان متوجها نحو حصانين آخرين معرضا نفسه للخطر.

الفيديو الذي التقطته عدسات محطة "سي بي أس" خلال تغطية حريق "إيزي فاير" في مدينة سيمي فالي أظهر الحصان وهو يهرول مسرعا إلى منطقة الحريق.

وبدا من الفيديو أن هذا الحصان كان قد تم إنقاذه وإخراجه من منطقة الخطر، لكنه رغم ذلك فضل العودة من أجل الحصانين الآخرين ثم خرج الثلاثة بعد ذلك بعيدا عن منطقة الحريق.

وتسعى السلطات إلى السيطرة على حريق "إيزي فاير" الذي اندلع الأربعاء وأتى على حوالي 1300 هكتار من الأراضي ومهددا حوالي 6500 منزل.

وتعمل سلطات الطواري أيضا على السيطرة على حريق "كينكيد فاير" في مقاطعة سونومو، و"غيتي فاير" في لوس أنجلوس، وهما الحريقان اللذان أديا إلى إعلان حاكم الولاية حالة الطوارئ الأحد، مع انتشار النيران على مساحة تزيد عن 14 ألف هكتار ما أجبر السكان على الفرار.