صور.. المشاهير في حرائق كاليفورنيا  

ارتفع عدد الأشخاص المفقودين لما يناهز 600 شخص جراء الحريق الذي يجتاح مناطق في ولاية كاليفورنيا.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة بيوت كوري هونيا الجمعة إن عدد الضحايا جراء الحريق المسمى "كامب فاير" وهو الأكثر دموية في هذه الولاية بغرب الولايات المتحدة ارتفع إلى 63 قتيلا في اليوم الثامن لاندلاعه، بعد العثور على سبع جثث إضافية.

وتفاعل عدد من مشاهير هوليود مع "كامب فاير" الذي التهم منازل بعضهم.

ونشر الممثل جيرارد بتلر مقطعا مصورا للمنطقة التي يتواجد فيها منزله، معبرا عن حزنه على من تدمرت منازلهم، وأشار إلى أنه كان محظوظا حيث التهمت النيران جزءا من منزله فقط.

ونشر حساب على تويتر صورة للممثل سام إليوت أثناء تواجده مع رجال الإطفاء في أحدى مناطق الحريق.

أما المغني روبن ثيك فقد نشر صورة للحريق تشير إلى اقترابه من منزله، وأتبعها بعد ذلك ببيان يشكر فيه رجال الإطفاء الذين يبذلون جهدا في مكافحة الحريق.

ونشرت المغنية مايلي سايروس تغريدة بصورتين لمنزل عائلتها قبل وبعد الحريق، داعية الجميع لتقديم الدعم للمتضررين

ونشر حساب على تويتر صورا لرجال إطفاء يساعدون حيوانات تأثرت جراء الحريق.