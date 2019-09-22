حرائق متعمدة تستهدف كنائس بتكساس

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن حرائق متعمدة استهدفت كنائس كاثوليكية في مدينة إل باسو بولاية تكساس، في حوادث وقعت قبل أكثر من شهر، وأعلن رصد 15 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المتورطين.

وذكر المكتب أن الأمر يتعلق بثلاث كنائس كاثوليكية تضررت جميعها، مشيرا إلى أن الحرائق لم تسبب خسائر بشرية.

وتابع في بيان، أن كنيسة القديس ماثيو الكاثوليكية استهدفت في السابع من مايو، وكاتدرائية القديس باتريك استهدفت في 13 مايو، فيما استهدفت كنيسة القديس جود الكاثوليكية في 15 يونيو.

وقال فرع المكتب في إل باسو، إنه سيقدم مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية مرتكبي الحرائق المتعمدة واعتقالهم وإدانتهم.

وجاء في البيان أن "الحفاظ على سلامة الناس هو أولويتنا المشتركة والأولى"، وأضاف "نعول على تلقي المساعدة من أفراد المجتمع للحفاظ على المدينة آمنة، ونطلب من الجميع أن يظلوا متيقظين تجاه أي نشاط مشبوه أو غير عادي".

يذكر أنه في الشهر الماضي، اودى إطلاق نار جماعي في محل وولمارت في المدينة ذاتها بحياة 22 شخصا.