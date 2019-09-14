من الفضاء.. صورة لناسا تظهر حرائق منشأتي النفط في السعودية

أظهرت صورة التقطتها أقمار اصطناعية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، الدخان المتصاعد من منشأتي بقيق وخريص التابعين لشركة أرامكو السعودية إثر تعرضهما لهجمات انطلقت من اليمن.

وتعرضت المنشأتان لهجمات منسقة نفذتها طائرات مسيرة وتبنتها جماعة الحوثيين، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة، في ثالث هجوم من هذا النوع ضد أرامكو، خلال خمسة أشهر.

وأعلنت سلطات المملكة أنها تمكنت من السيطرة على الحرائق التي ذكرت مصادر مطلعة إنها أجبرت المملكة على وقف قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة أي خمسة ملايين برميل من النفط يوميا.

ويقع موقع بقيق على بعد 60 كيلومترا نحو جنوب غرب الظهران، المقر الرئيسي لأرامكو، ويضم أكبر معمل تكرير نفط للشركة.

أما موقع خريص، على بعد 250 كيلومترا من الظهران، فهو أحد الحقول النفطية الرئيسية للشركة الحكومية التي تستعد لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.