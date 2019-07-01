"حراس الدين".. كشف جنسيات قتلى التنظيم في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين إن تسعة أشخاص قتلوا جراء القصف الجوي الذي شنه التحالف الدولي في سوريا والذي استهدف اجتماعا لتنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة.

وأعلن التحالف الدولي شن غارة ضد "قيادة تنظيم القاعدة في سوريا استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب" المحاذية لإدلب، مشيراً إلى أن "العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء".

وذكر المرصد أن القتلى هم ثلاثة مقاتلين وستة قادة، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وكشف المرصد جنسيات القادة الستة وهم على النحو التالي: جزائريين اثنين وتونسيين اثنين ومصري وسوري.

وتنظيم "حراس الدين" ينشط في منطقة إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية.

وتأسس تنظيم حراس الدين في شباط/فبراير 2018، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 عنصر بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد.