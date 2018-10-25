'حراك الريف' بالمغرب.. 22 معتقلا يضربون عن الطعام

أعلن 22 من معتقلي "حراك الريف" بالمغرب، بينهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي، الإضراب عن الطعام احتجاجا على إدارة السجن الذي يقضون فيه عقوباتهم.

وقالت محامية المعتقلين بشرى الرويسي إن قرار الاضراب جاء نتيجة "التفتيش المهين لبعض أفراد عائلات المعتقلين أثناء زيارتهم".

ومن بين الأسباب أيضا "عدم موافقة إدارة السجن حتى مساء الخميس على السماح للمعتقل بلال أهباض بحضور جنازة والدته التي تقام الجمعة" وفقا للمحامية.

ويقضي 53 من قادة الحراك أحكاما بالسجن بين 20 سنة وسنة واحدة أصدرتها في حقهم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حزيران/يونيو الماضي، لإدانتهم بتهم عدة من بينها "المشاركة في مؤامرة تمس بأمن الدولة".

و"حراك الريف" هي حركة احتجاجية كانت تطالب بإصلاحات قانونية وحقوقية واجتماعية واقتصادية شهدتها مدينة الحسيمة في شمال المغرب.