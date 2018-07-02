حرب اقتصادية وشيكة؟ أوروبا تلوح برسوم على بضائع أميركية

لوح الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية ثقيلة على البضائع الأميركية المصدرة إلى دوله في حال نفذ الرئيس دونالد ترامب وعوده بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوروبية التي تتولى السياسة التجارية لأعضاء التكتل الـ 28 في رسالة موجهة إلى السلطات الأميركية "قد تتعرض صادرات أميركية تصل قيمتها إلى 294 مليار دولار من كافة قطاعات الاقتصاد الأميركي إلى تدابير مضادة"، وهو ما يساوي 19 في المئة من الصادرات الأميركية لعام 2017.

واعتبر ترامب الأوروبيين مشكلة لا تقل أضرارها التجارية على بلاده عن الصين، وهدد بمواجهة الاتحاد الأوروبي عبر فرض رسوم نسبتها 20 في المئة على واردات السيارات الأوروبية التي تشكل مصدرا رئيسيا لانتقاداته.

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وفرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات الجينز الأميركية ودراجات هارلي ديفدسون النارية، ردا على الرسوم الأميركية على صادرات الحديد الصلب والألمنيوم الأوروبية.

وقالت الرسالة "يؤكد التحليل الاقتصادي أن زيادة الرسوم على هذه المنتجات سيضر بالدرجة الأولى بالاقتصاد الأميركي"، إذ إن شركات السيارات الأوروبية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي حيث لديها "وجود راسخ".

وأفادت الرسالة بأنه "في 2017، أنتجت شركات الاتحاد الأوروبي التي تتخذ من أميركا مقرا لها قرابة 2.9 مليون سيارة، أي ما يعادل 26 في المئة من كامل الانتاج الأميركي"، فيما تدعم هذه الشركات 120 ألف وظيفة أميركية مباشرة وغير مباشرة في مصانع بأنحاء البلاد.