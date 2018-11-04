عشرات القتلى والجرحى في الحديدة

قتل عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي على مدينة الحديدة، حسب ما أفادت به مصادر طبية الأحد.

وقالت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن 53 مقاتلا حوثيا قتلوا وجرح عشرات آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تتقدم القوات اليمنية باتجاه المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وحسب مصدر عسكري موال للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فإن حدة الاشتباكات في الحديدة تركزت يومي السبت وصباح الأحد حول جامعتها الرئيسية.

ونفذت طائرات التحالف بقيادة السعودية عشرات الغارات الجوية لدعم القوات اليمنية في القتال الذي بدأ مساء الخميس، حسب مصادر عسكرية.

وقد تكبد الجانب الحكومي 13 قتيلا، كما صرحت مصادر طبية في عدن والمخا حيث تم نقل الضحايا.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع الحوثيين المدعومين من إيران. وقد جاء العرض في أعقاب دعوة الولايات المتحدة لوضع حد للحرب في اليمن.