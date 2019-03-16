حروب الراب والهيب هوب

تحولت تونس وما حولها من دول المغرب العربي بعد "ثورة الياسمين" إلى حقل خصب انتعشت فيه فنون الراب والهيب هوب.

وتوازى التمرد على النظم السياسية الديكتاتورية مع التمرد ضد تقليدية الأنواع الموسيقية والقوالب الغنائية.

وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي، برزت أسماء جديدة سيطرت على أمزجة قطاع عريض من الشباب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

كلاش

وتنضح موسيقى الراب والهيب هوب وما بينهما من ألوان فنية بكل صفوف الهجاء أو ما يعرف في الوقت الراهن بـ"الكلاش".

غير أن هذا النوع بدأ يأخذ منحىً عنيفا مؤخرا، وتدور حرب شوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يكون وقودها الآلاف من المعجبين.

فنان الراب التونسي محمد مهدي العكاري الملقب بـ"دي جي كوستا" الذي اقترن اسمه بمحاربة داعش بسلاح الراب، بعد مقتل أخيه الذي ذهب للقتال في صفوف التنظيم، يرى أن الهجاء "الكلاش" ما بين فناني هذا النوع من الغناء هو ثقافة وتحولت إلى ظاهرة بعدما طغى عليه الجانب التجاري، "فعندما بدأ الراب بدأ بالكلاش".

ويضيف أنه مارس "الكلاش" من أجل التعريف وإشهار أعماله والسخرية وإضحاك الناس فقط، لكنه تعرض للمتاعب.

ويقول "هناك الكثير من حالات العنف.. قتل أحد فناني الراب لأنه تعرض بالكلام الجارح لأحد أبناء حيه".

وبالإضافة إلى رسائل التمرد التي تحملها أغاني الراب التونسية يلمس أيضا الحجم الكبير لحجم العنف والحث عليه في مشاهد الفيديوهات التي يعج بها اليوتيوب حتى أصبح من العادي مشاهدة أسلحة يمسكها المغنيون.

أميركا.. أصل الراب

ويضيف العكاري "الأمر شبيه بأميركا.. ولا يمكن أن يخرج عن ثلاثة حلول، إما المحاربة بالطريقة ذاتها وهو (تكلاشيه وهو يرجع عليك) الهجاء والهجاء المضاد، أو الصمت، أو العنف".

لكن أبرز أوجه الاختلاف التي يراها فنان الراب المغربي محمد الأنفاسي الملقب بـ"الزعيم بروفيت" والذي قضى سنوات من عمره في لوس أنجلس أن الأسلحة متوفرة في أميركا بعكس المغرب.

وبدا بشكل واضح أن "الكلاشات" تجذب جمهورا واهتماما كبيرين ومشاهدة أكثر، وهو ما أدى إلى تزايد هذه الموجة بين فناني الراب، بحسب الأنفاسي.

لكن فنان الراب المغربي توفيق حازب الملقب بـ"البيغ" يرى في المغرب مثالا فريدا ولا يمكن أن يقارن بأميركا أو فرنسا، مشيرا إلى أن ما حدث في الأيام الأخيرة لم يخرج عن النطاق الفني "أي كلاش أعقبه كلاش مضاد وانتهى الأمر عند هذه الحدود".