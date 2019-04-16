كاتدرائية نوتردام ترد الجميل لفكتور هوغو

قبل نحو 190 عاما ساهمت شهرة العمل الأدبي الخالد "أحدب نوتردام" للفرنسي فيكتور هوغو في إعادة الاهتمام بالكاتدرائية التاريخية، ومن ثم ترميمها من مما لحق بها جراء الثورة الفرنسية في القرن الـ18.

اليوم بعد حريق أتى على برج الكاتدرائية وسقفها، ارتفعت أرقام مبيعات رواية هوغو، عاليا.

فهل ردت الكاتدرائية ولو بشكل مأساوي الجميل للكاتب فيكتور هوغو؟

واحتلت "أحدب نوتردام" المركز الأول في قائمة الأفضل مبيعا على موقع "أمازون" الفرنسي الثلاثاء.

وأزاحت الرواية من المركز الأول كتاب "الشفق" للمؤلف خوان برانكو الذي ينتقد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وجاء في المركز الثالث في القائمة كتاب منشور في العام 2012 حول تاريخ الكاتدرائية شارك في تأليفه الكاردينال أندري فين تروا، الأسقف السابق لباريس.