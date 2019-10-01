حريق ضخم في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية

اندلع حريق ضخم، يوم الثلاثاء، داخل مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائرية، تسبب في انهيار مبنى في قسم الرحلات الداخلية، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن الحريق التهم كامل المبنى، الذي يقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار.

وأظهرت لقطات فيديو نشرته الصحيفة على موقعها، ألسنة اللهب وهي تتطاير من المبنى إلى خارجه.

وكشفت اللقطات المصورة كيف كانت النيران تتصاعد من حين لآخر، رغم محاولات إطفائها، بسبب تواجد مواد سريعة اللهب داخل المبنى، مثل قارورات الغاز الملحقة بأجهزة التكييف.