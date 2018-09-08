تتواصل الجهود لإخماد حريق غابات جديد في شمال كاليفورنيا أتى حتى الجمعة على حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي خلال يومين.

والحريق الذي أطلق عليه "حريق دلتا" هو الأخير في سلسلة الحرائق التي اجتاحت المنطقة هذا الصيف، وقال المسؤولون إنه متعمد.

واندلع "حريق دلتا" على بعد حوالي 40 كيلومترا من موقع اندلاع "حريق كار" الذي استعر لستة أسابيع في وقت سابق هذا الصيف، موديا بأرواح ثمانية أشخاص بينهم ستة إطفائيين ومدمرا أكثر من 92 ألف هكتار من الأراضي.

وأغلقت السلطات طريقا سريعا رئيسيا وأصدرت أوامر بإخلاء المناطق الواقعة في مسار الحريق.

وأُعلن عن اندلاع الحريق أولا في منطقة ليكهيد على بعد 240 كلم شمال سكرامنتو عاصمة الولاية وفي قلب غابة شاستا-ترينيتي الوطنية منتصف الأربعاء.

وأغلقت السلطات جزءا كبيرا من الطريق السريع الرئيسي الممتد على طول الساحل الغربي من كندا إلى المكسيك، لتجنيب السائقين النيران.

ولم ترد تقارير عن ضحايا لكن السلطات أصدر أوامر إخلاء في ثلاث مقاطعات مهددة بالنيران، فيما بذل رجال الاطفاء مساع لاحتواء الحريق. وشاركت في الجهود أيضا طائرات ومروحيات مزودة بمدافع ماء.

ونشر أكثر من 1500 شخص لمكافحة الحريق المتوقع أن يواصل امتداده شمالا في الساعات الـ 24 المقبلة حسب السلطات.

وتعرضت كاليفورنيا لحرائق غابات خلال فصل صيف حار وجاف بينها أكبر حريق في تاريخ الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة، إضافة إلى العديد من الحرائق الكبيرة التي تسببت بوفاة أكثر من 10 أشخاص.