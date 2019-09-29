السعودية.. حريق في محطة قطار الحرمين وأنباء عن إصابات

قالت مديرية الدفاع المدني بالسعودية الأحد إن حريقا اندلع في محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في مدينة جدة الساحلية.

وأضافت في تغريدة على حسابها في تويتر أنه لا توجد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وقالت وسائل إعلام محلية سعودية نقلا عن إدارة الطوارئ والأزمات في صحة جدة، إنه تم نقل أربعة مصابين إثر حريق محطة القطار ومعالجة خمسة مصابين أخرين في الموقع.

وبلغت تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار) ويقطع مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

وافتتح المشروع في سبتمبر من العام الماضي.