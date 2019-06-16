حريق قرب خزانات نفط جنوبي طرابلس

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد عن اندلاع حريق بالقرب من خزانات نفط في جنوب العاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات منذ أكثر من شهرين.

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن فرق الإطفاء التابعة لها نجحت في السيطرة على حريق اندلع بالقرب من "خزانات غاز النفط المسال في مستودع طريق المطار"، ليتم تفادي وقوع "كارثة إنسانية وبيئية".

ونشب الحريق نتيجة لقصف مباشر حصل مساء السبت.

ويقع مستودع يضم عشرات من خزانات النفط والغاز المسال بمنطقة طريق المطار جنوب العاصمة، التي تشهد بشكل شبه يومي اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر.

ودعت مؤسسة النفط "جميع الأطراف إلى الانسحاب الفوري من المنطقة لتجنب أي ضرر إضافي قد يلحق بهذه الخزانات الحيوية"، محذرة من أنه "لا يمكن الاستهانة بعواقب ضربة مباشرة لخزانات غاز النفط المليئة بالوقود القابل للاشتعال على سكان المنطقة".

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في هذا الصدد "نجدد دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار وأعمال القتال الدائرة، ووضع حد للاستهداف المباشر لمنشآت قطاع النفط ومحاولة استخدامها لأغراض عسكرية".

ويأتي هذا الاستهداف، عقب تحذير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مطلع الشهر الجاري، من انهيار إنتاج النفط في البلاد بسبب الحرب جنوب العاصمة طرابلس.

ويتخطى إنتاج النفط في ليبيا مليون برميل يوميا منذ العام الماضي، وحقق عائد إيرادات هو الأعلى منذ خمس سنوات، حسب ما أعلنته المؤسسة في نيسان/أبريل الماضي.