حريق كاليفورنيا.. الأضخم في تاريخ الولاية

مشهد كارثي مروع يواجهه سكان شمال كاليفورنيا فحريق مجمع ميندوسينو صار هو الأكبر في التاريخ الحديث للولاية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقالت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في الولاية إن النيران التي لا تزال مستعرة أتت على نحو 115 ألف فدان أي ما يعادل حجم مدينة لوس أنجلس تقريبا.

وأضاف رجال الإطفاء أنهم تمكنوا من السيطرة على نحو 30 بالمئة فقط من مساحة الحريق.

خبراء الأرصاد يقولون إن جفاف المزروعات ساهم في انتشار الحرائق بالمناطق المزروعة، لكنهم ألقوا اللوم أيضا على قاطني المدن القريبة بسبب التوسع العمراني الذي ضم مناطق لم تكن مأهولة وغير مهيأة بشكل كاف لمواجهة مثل هذه الكوارث.

وقد دمر أكثر من 70 منزلا فيما تظل آلاف الأبنية في مرمى النيران ما أجبر الآلاف من السكان على ترك منازلهم.

من جانبها، تجاوبت وزارة الدفاع الأميركية مع نداءات الاستغاثة التي أطلقتها فرق الإنقاذ المحلية وأمرت بإرسال مئتي عنصر للمساهمة في جهود احتواء الحرائق.