حريق كاليفورنيا يقتل سادس رجل إطفاء

لقي رجل إطفاء حتفه أثناء عمله في مكافحة أكبر حريق تشهده ولاية كاليفورنيا الأميركية في تاريخها والذي أججه ارتفاع درجات الحرارة وأسفر عن تدمير عشرات المنازل.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بالولاية إن رجل الإطفاء قتل الاثنين أثناء مكافحة "حريق المزرعة" وهو أحد حريقين شكلا ما يسمى حريق "مندوسينو كومبليكس" والذي أتى على ما يزيد على 140 ألف فدان حتى الآن.

وقال مسؤولون في مؤتمر صحافي إن رجل الإطفاء من ولاية يوتا نُقل جوا إلى مستشفى حيث لقي حتفه.

وهذا هو سادس شخص يلقى حتفه في مواجهة حرائق كاليفورنيا المستعرة هذا العام وهي الأكثر تدميرا منذ ما يزيد على عشر سنوات.

وأجبرت الحرائق عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.

ودمر حريق "مندوسينو كومبليكس" منذ اندلاعه في 27 تموز/ يوليو 146 منزلا وهو واحد من نحو 110 حرائق غابات كبرى مستعرة في أنحاء الغرب الأميركي.

وبحسب المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات فقد أتت تلك الحرائق على ما يزيد على 23 ألف كيلومتر مربع وهي أكبر من مساحة ولاية نيوجيرزي.