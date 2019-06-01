حريق كبير بمخازن في بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية اندلاع حريق داخل مخازن في منطقة جسر ديالى قرب في بغداد.

وقالت المديرية على تويتر إن فرقها تعمل على مكافحة النيران في مخازن للأدوات الاحتياطية المخصصة للسيارات ومخازن للتكتك.

ونسبت وسائل إعلام محلية لمسؤول في الدفاع المدني قوله إن الحريق في المخازن لم يسفر عن ضحايا لكنه خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى نجاح فرق المديرية في إخماده.

ويأتي الحريق بعد أيام على اندلاع حرائق متزامنة استمرت لأيام واستهدفت حقولا تزرع الحنطة والشعير في عدد من المحافظات العراقية.

وأتت تلك النيران التي لم تتمكن السلطات من معرفة منفذيها، على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك، فيما كان المزارعون يستعدون لموسم الحصاد.