"حريق ماريا" يفاقم مأساة كاليفورنيا.. ولقطات جوية ترصد الكارثة

اندلع حريق جديد ليل الخميس إلى الجمعة في منطقة فنتورا بولاية كاليفورنيا حيث يكافح آلاف الإطفائيين منذ عدة أيام 12 حريقا.



وبحسب الإطفائيين في هذه المنطقة الواقعة جنوب الولاية فإن "حريق ماريا" ​اندلع في وقت متأخر من مساء الخميس، ويهدد قريتين زراعيتين صغيرتين وأدى حتى الآن إلى إجلاء أكثر من سبعة آلاف شخص ودمر ألفي هكتار.

وتشهد المنطقة ذاتها حريقين آخرين هما "هيل سايد فاير"في سان بيرناردينو و"46 فاير" في منطقة ريفر سايد.

ويكافح الإطفائيون الحريقين مدعومين بوسائل جوية مهمة.



وفي الكثير من الحالات تم إخلاء أحياء بأكملها من باب الاحتياط، وقد نجحت تلك الجهود في منع وقوع أي وفيات رغم التهام ألسنة النار آلاف الهكتارات وعشرات المباني.



وعادة ما يخلف موسم الحرائق أضرارا في كاليفورنيا، لكن وتيرتها تسارعت بشكل واضح في السنوات الأخيرة.

وشهدت هذه الولاية في نوفمبر 2018 حريق "كامب فاير" الذي اعتبر أحد أشد الحرائق المميتة في تاريخها حيث خلف 86 قتيلا وعشرات آلاف النازحين.