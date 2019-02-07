مرشح حزب إردوغان: وجود السوريين بإسطنبول خاطئ

قال مرشح للانتخابات البلدية التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن السماح بوصول السوريين إلى إسطنبول كان قرارا خاطئا.

وأضاف مرشح الحزب عن بلدية سلطان أيوب بمدينة إسطنبول دينيز كوكان، الأربعاء، إن السوريين كان يجب توزيعهم في الأناضول بدلا من إسطنبول.

وقال كوكان في رده على أحد الصحافيين، "هناك شكاوى كثيرة من مواطنين أتراك بسبب السوريين في إسطنبول، لكن لم تكن هناك شكاوى في مدينة غازي عنتاب."

وأوضح كوكان أن المدارس تمت توسعتها وجرى تأسيس بنية تحتية جديدة في غازي عنتاب، مما سمح باستيعاب عدد أكبر من السوريين مقارنة بإسطنبول.

وقال مرشح الحزب الحاكم إنه كان يجب عدم وصول اللاجئين السوريين إلى إسطنبول، مضيفا "كان يجب أن تكون إسطنبول آخر محطة أمامهم."

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن عدد السوريين في تركيا يصل إلى 3.6 مليون شخص، فيما تستوعب إسطنبول نحو 561 ألفا منهم.

وتلي إسطنبول، محافظة "شانلي أورفا" التي تستوعب نحو 475 ألفا، ثم محافظة هاتاي التي بها نحو 445 ألف سوري.

وتستعد تركيا في 31 آذار/مارس القادم، لإجراء الانتخابات البلدية في 81 محافظة، حيث سيتم انتخاب 20,500 عضو مجلس بلدية.