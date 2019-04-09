حزب أردوغان يطلب إعادة انتخابات اسطنبول

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه سيطالب بإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول.

وقال علي إحسان يافوز نائب رئيس الحزب إن العدالة والتنمية سيقدم طلبا استثنائيا للجنة العليا للانتخابات بإعادة كل الانتخابات في كل مدينة اسطنبول.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت طلب الحزب الحاكم إعادة فرز كل أصوات الانتخابات البلدية في إسطنبول التي أجريت في الـ31 من آذار/مارس.

وفي تعزيز لضغطه على السلطات الانتخابية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن التصويت شابه "مخالفات" هائلة ارتكبت بأسلوب "منظم" في اسطنبول.

وحلّ مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في الطليعة في 31 آذار/مارس، بفارق 25 ألف صوت بينه وبين مرشح العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم.

وبعد إعادة فرز جزئية للأصوات، تقلص هذا الفارق إلى 15 ألف صوت.