تغريدة صادمة تدفع حزبا إسبانيا للاعتذار

تعرض الحزب الشعبي الإسباني لانتقاد عنيف في إسبانيا السبت بعد نشره شريطا مصورا على موقع تويتر أوحى فيه وكأنه يتمنى وفاة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، ما دفعه إلى الاعتراف "بخطأ" وتقديم اعتذار.

وعبرت الحكومة إثر ذلك عن غضبها، وذكرت في بيان أنها طلبت من المدعي العام تحديد ما "إذا كانت هذه التغريدة تشكل جنحة، وفي هذه الحالة يجب إحالة مرتكبيها ومروجيها إلى القضاء".

وبث الشريط عشية عيد الغطاس، وهو عيد يحظى بشعبية كبيرة في إسبانيا كون الأطفال يتلقون فيه الهدايا، ويظهر الشريط رجلا يتلو قائمة أماني ولده الجالس بحضنه.

وقال الوالد "إن مطربتي المفضلة كانت أيمي واينهاوس، وقد اخذتها مني، وكان الممثل المفضل لدي هو روبن وليامز، وأخذته مني بعيدا"، مضيفا "أنا أريد ان أكتب رسالة جديدة لأخبرك أن رئيس الوزراء المفضل لدي هو بيدرو سانشيز".

وأثار الشريط ضجة كبرى وسط انتقادات للحزب الشعبي بأنه تمادى كثيرا عبر تمني موت رئيس الحكومة الاشتراكية، ما اضطره إلى حذف التغريدة ونشر اعتذار.

وقال الحزب في تغريدة "لم تكن نيتنا الإساءة إلى أي شخص أو إلحاق الأذى به ، لقد كان الأمر خطأ".

المصدر: أ ف ب