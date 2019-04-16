حزب أردوغان يطلب إعادة انتخابات اسطنبول

قدم "حزب العدالة والتنمية" الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، طلبا رسميا لإعادة الانتخابات في إسطنبول بعد طعنه بنتائج الاقتراع الذي أجري الشهر الماضي وفازت فيه المعارضة.

ونال حزب أردوغان غالبية الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 31 آذار/مارس، لكنه خسر العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد، مما شكل نكسة للحزب.

وكان "حزب العدالة والتنمية" قد طالب بإعادة فرز الأصوات وتعهد بالمطالبة بإعادة الانتخابات في إسطنبول بحجة أنها شهدت تجاوزات ومخالفات، وذلك بعدما فاز فيها "حزب الشعب الجمهوري" بفارق ضئيل.

ويتعين على الهيئة العليا للانتخابات البت في طلب الحزب الحاكم، فيما لم يتضح بعد متى سيبت مسؤولو الهيئة في الطعن.

وفي حال قبول الهيئة طلب الطعن ستجرى الانتخابات الجديدة في إسطنبول في الثاني من حزيران/يونيو، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

في المقابل اتهم مرشح "حزب الشعب الجمهوري" المعارض أكرم إمام أوغلو "حزب العدالة والتنمية" بخرق قواعد اللعبة وأعلن نفسه رئيسا لبلدية إسطنبول، علما بأن الفارق بينه وبين مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلديريم تقلص من 25 إلى 15 ألف صوت بعد إعادة فرز جزئية لبطاقات الاقتراع.