حزب "النهضة" يرشح الحبيب الجملي رئيسا للحكومة التونسية

أعلن حزب "النهضة" في تونس الجمعة ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري لوكالة فرانس برس.

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) ويقدم نفسه على أنه ليس له انتماءات سياسية.

وشغل الجملي وهو مهندس زراعي، مهامه في إطار حكومتي "النهضة" اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريّض.

والتقى رئيس الحزب راشد الغنوشي الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيّد "لإطلاع رئيس الجمهورية على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة"، وفقا لبيان الرئاسة.

ومن المنتظر أن يكلف سعيّد الجملي الجمعة بتشكيل حكومته خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستين يوما حسب ما ينص عليه الدستور التونسي الذي أقر عام 2014.