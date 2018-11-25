قيادة جديدة للحزب الحاكم في الجزائر

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الحاكم الأحد، تشكيل "هيئة مسيرة" لقيادة الحزب برئاسة رئيس البرلمان معاذ بوشارب، مؤكدا بذلك استقالة الأمين العام السابق جمال ولد عباس قبل أسبوعين.

وجاء في بيان للحزب الذي يترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "تطبيقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، رئيس حزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة ... فقد تقرر إنشاء هيئة لتسيير الحزب برئاسة المنسق معاذ بوشارب" رئيس مجلس النواب، وهو من وقع البيان.

وكان إعلان إستقالة الأمين العام السابق جمال ولد عباس "لأسباب صحية" قد نشر عبر وكالة الأنباء الرسمية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم نفي في نفس اليوم من أحد قياديي الحزب، مما أدى لحدوث لغط لدى وسائل الإعلام.

وضمت الهيئة الجديدة إضافة إلى المنسق ستة أعضاء، خمسة منهم كانوا في المكتب السياسي السابق للحزب، يشكلون "أمانة هيئة التسيير" على أن يتم تشكيل هيئة تنفيذية "في وقت لاحق"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن القيادة الجديدة ستقوم بتحضير مؤتمر استثنائي لم يتم تحديد موعده، ينتظر أن ينبثق منه أمين عام جديد ولجنة مركزية ومكتب سياسي.

