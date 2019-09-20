حزب مصري يقترح إجراءات "للخروج من المأزق"

اقترح حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" في مصر الجمعة عدة إجراءات للخروج مما وصفه بـ"المأزق الوطني الراهن" وذلك وسط دعوات للتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ودعا الحزب في بيان إلى "الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا وإصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي، من مختلف التيارات غير المدانين في قضايا عنف وأن يتضمن التشريع إلغاء التدابير الاحترازية وكل أشكال التنكيل بالمعارضين".

ودعا أيضا إلى "إطلاق المواقع الإعلامية المحظورة وانفتاح أجهزة الإعلام المملوكة للدولة على كل تيارات المجتمع وتأكيد الحق فى التعددية والتنوع".

واقترح الحزب أيضا "فتح تحقيق شامل فى كل ما أثير من وقائع الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه والمتورطين فيه وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتأكيد استقلال عملها بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية المنوط بها مراقبة أعمالها".

وأكد بيان الحزب المعارض ضرورة "عدم الزج بالقوات المسلحة في مواضع شبهات وفي تجاذبات السياسة والاقتصاد".

وطالب بـ"إعادة النظر فى السياسات الإقتصادية والاجتماعية المتبعة بوقف الهدر والتبديد بالإنفاق على مشروعات ترفيه سفيهة غير منتجة، ووقف الاستدانة المنفلته والتركيز على المشروعات الإنتاجية فى الصناعة و الزراعة، والالتزام بنهج العدالة الاجتماعية بالحد من سياسة الجباية وإصلاح النظام الضريبي".

ويأتي بيان الحزب بعد أيام من تهديد حزب الكرامة المعارض بتجميد نشاطه الحزبي إذا "لم يتغير المناخ السياسي وهامش الحرية في مصر".

وتشهد مصر تشديدات أمنية بعد دعوات للتظاهر أطلقها المقاول محمد علي الذي اتهم السيسي وقيادات في الجيش بالفساد.