Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
الشرق الأوسط

حزب مصري يقترح إجراءات "للخروج من المأزق"

تظاهرة سابقة في مصر، أرشيف

عرض التعليقات

اقترح حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" في مصر الجمعة عدة إجراءات للخروج مما وصفه بـ"المأزق الوطني الراهن" وذلك وسط دعوات للتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ودعا الحزب في بيان إلى "الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا وإصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي، من مختلف التيارات غير المدانين في قضايا عنف وأن يتضمن التشريع إلغاء التدابير الاحترازية وكل أشكال التنكيل بالمعارضين".

/**/ /**/ /**/ قوات من الشرطة المصرية - صورة أرشيفية
على صلة

ترقب في القاهرة.. "تمركزات أمنية" وتطور جديد بدعوات التظاهر

ودعا أيضا إلى "إطلاق المواقع الإعلامية المحظورة وانفتاح أجهزة الإعلام المملوكة للدولة على كل تيارات المجتمع وتأكيد الحق فى التعددية والتنوع".

واقترح الحزب أيضا "فتح تحقيق شامل فى كل ما أثير من وقائع الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه والمتورطين فيه وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتأكيد استقلال عملها بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية المنوط بها مراقبة أعمالها".

وأكد بيان الحزب المعارض ضرورة "عدم الزج بالقوات المسلحة في مواضع شبهات وفي تجاذبات السياسة والاقتصاد".

وطالب بـ"إعادة النظر فى السياسات الإقتصادية والاجتماعية المتبعة بوقف الهدر والتبديد بالإنفاق على مشروعات ترفيه سفيهة غير منتجة، ووقف الاستدانة المنفلته والتركيز على المشروعات الإنتاجية فى الصناعة و الزراعة، والالتزام بنهج العدالة الاجتماعية بالحد من سياسة الجباية وإصلاح النظام الضريبي".

/**/ /**/ /**/ البرلمان المصري
على صلة

البرلمان المصري يقر التعديلات الدستورية

ويأتي بيان الحزب بعد أيام من تهديد حزب الكرامة المعارض بتجميد نشاطه الحزبي إذا "لم يتغير المناخ السياسي وهامش الحرية في مصر".

/**/ /**/ /**/ المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي
على صلة

"تضييق الحريات" تحت حكم السيسي.. حزب معارض يهدد بتجميد نشاطه

وتشهد مصر تشديدات أمنية بعد دعوات للتظاهر أطلقها المقاول محمد علي الذي اتهم السيسي وقيادات في الجيش بالفساد.

تعليقات فيسبوك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG