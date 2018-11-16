حزب نتانياهو ينفي التوجه لانتخابات مبكرة

نفى حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أن يكون رئيس الوزراء يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال متحدث باسم الحزب إنّ نتانياهو التقى وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي الجمعة وأبلغه "أنّ الشائعات حول اتخاذ قرار بالدعوة لانتخابات مبكرة ليست صحيحة"، وذلك بعدما أفاد مصدر مقرب من بينيت بأن رئيس الوزراء يعتزم الدعوة إلى اقتراع مبكر.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد استقال من منصبه هذا الأسبوع احتجاجا على قرار الحكومة الإسرائيلية وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في غزة بعد موجة تصعيد عسكري بين الطرفين.