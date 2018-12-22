ثورة علمية.. ما حك ظهرك مثل ظفرك

ونشرت مجلة "نيتشر" العلمية البحث العلمي عن النموذج الأولي الذي يستخدم حساسا صغيرا يوضع على الظفر، والذكاء الاصطناعي لمعرفة الحالة الصحية للشخص.

طورت شركة "أي بي أم" حساسا خاصا يوضع على ظفرك يمكنه معرفة مؤشرات الحيوية، وتحديد حالتك الصحية.

ويستطيع الحساس معرفة المؤشرات الحيوية لجسمك اعتمادا على حركة يدك وقوة القبضة، وحتى حرارة الجسم، لينقلها إلى تطبيق يحلل هذه البيانات ويحدد حالتك الصحية.

ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لمعرفة كيفية تناغم عمل جسمك وعقلك، بشكل متناسق أم لا، ويستطيع تحديد المؤشرات الأولية لمرض الشلل الرعاشي "باركنسون".