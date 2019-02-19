بتهم فساد.. شقيق روحاني أمام القضاء

انعقدت الثلاثاء في طهران أولى جلسات الاستماع إلى شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أوقف في 2017 لجرائم مالية، حسب ما أعلنت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية.

وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في تموز/يوليو 2017 بعدما ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".

ولم يعد الشقيقان يتشاركان اسم العائلة نفسه منذ أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابا.

وأطلق سراح فريدون غداة توقيفه، بكفالة مالية بلغت قيمتها ملايين الدولارات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان مسؤول كبير في القضاء أكد في وقت سابق أن فريدون "مارس ضغوطا" لتعيين أحد المقربين منه على رأس مصرف "رفاه"، وتبين أنه متهم بارتكاب عدد كبير من "المخالفات المالية". وقد استبعد في وقت لاحق من إدارة المصرف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا نواب البرلمان المتشددون القضاء لتسريع إجراءات المحاكمة.