حسن كامي.. فن وحب وأشياء أخرى

بعد رحيل زوجته نجوى التي جمعته بها قصة حب عميقة عام 2012، انسحب الفنان حسن كامي من الحياة الفنية ليجلس مكان زوجته في المكان الذي اعتادت عليه في مكتبتهما التي تحوي آلاف الكتب القديمة والتاريخية في وسط القاهرة.

يجلس كامي مكان زوجته نجوى وخلفه صورتها، ليرسل إليها رسالة كل يوم على فيسبوك يتذكرها ويذكرها بالحب الذي دام لأكثر من 40 عاما، بعد رحلة كفاح من أجل الزواج بسبب معارضة أسرتها المسيحية.

وبعد ست سنوات من فراق الزوجة، رحل حسن كامي عن عالمنا الذي لم يترك فيه أولادا حيث سبقه ابنه الوحيد شريف في حادث سير، لكن كامي ترك خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الفنية المختلفة.

أعماله الفنية

قدمه للمسرح الفنان الراحل محمد نوح ليعمل في مسرحية "انقلاب" وتلاها عده أعمال منها "دلع الهوانم"، و"لا مؤاخذة يا منعم".

بعدها انطلق كامي فى عالم الدراما وشارك في مجموعة من الأعمال الدرامية الشهيرة فاقت السبعين مسلسلا تلفزيونيا منها "أنا وأنت وبابا في المشمش"، و"صاحب الحب"، "قشتمر"، "العراف"، "الخواجة عبد القادر"، "المك فاروق"، "دمي ودموعي وابتسامتي".

وشارك حسن كامي في أكثر من 33 فيلما سينمائيا منها "كونشرتو في درب سعادة"، و"ناصر 56"، و"رأفت الهجان"، و"قليل من الحب كثير من العنف"، و"دموع صاحبة الجلالة"، و"الحب والرعب"، "يا مهلبية يا"، و"سمع هس"، و"فلاح في الكونغرس"، و"بوبوس"، و"زكي شان".

وإضافة إلى أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية، أدى دور البطولة يما يزيد على 270 أوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا، والاتحاد السوفيتي، وبولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا، والدنمارك.