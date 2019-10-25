"حصان طروادة".. احذر هذه التطبيقات على آيفون

حذر تقرير لشركة تقنية بريطانية مستخدمي هواتف آيفون من 17 تطبيقا على متجر آبل تحتوي على فيروس حصان طروادة "تروجان"، وأعلنت شركة آبل في وقت لاحق إزالتها.

وأفاد تقرير شركة "وانديرا" من أن الفيروس يعمل من خلال جمع عوائد مادية عن طريق إرسال إعلانات احتيالية للأجهزة، ثم يقوم بفتح صفحات إنترنت من دون تدخل من مستخدم الجهاز، ليستفيد على سبيل المثال من خدمة الدفع مقابل النقر على الروابط.

وأعلنت شركة آبل أنها أزالت هذه التطبيقات من متجرها لكنها نفت أن تكون قد احتوت على هذا الفيروس.

وقالت فوربيس إن الشركة أبلغتها أن هذه التطبيقات استخدمت وسائل تجعل من الصعب اكتشافها، محذرا أيضا من أنها تستطيع التسلل للمعلومات على الجهاز مثل الموقع الجغرافي وقائمة الاتصال وغيرها.

وتثير هذه التقارير مخاوف بشأن سلامة الإجراءات الأمنية على أجهزة آبل خاصة في ما يتعلق باتصالات الأجهزة بالشبكات.

قائمة التطبيقات:

RTO Vehicle Information

EMI Calculator & Loan Planner

File Manager - Documents

Smart GPS Speedometer

CrickOne - Live Cricket Scores

Daily Fitness - Yoga Poses

FM Radio PRO - Internet Radio

My Train Info - IRCTC & PNR​

Around Me Place Finder

Easy Contacts Backup Manager

Ramadan Times 2019 Pro

Restaurant Finder - Find Food

BMI Calculator PRO - BMR Calc

Dual Accounts Pro

Video Editor - Mute Video

Islamic World PRO - Qibla

Smart Video Compressor