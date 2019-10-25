"حصان طروادة".. احذر هذه التطبيقات على آيفون

حذر تقرير لشركة تقنية بريطانية مستخدمي هواتف آيفون من 17 تطبيقا على متجر آبل تحتوي على فيروس حصان طروادة "تروجان"، وأعلنت شركة آبل في وقت لاحق إزالتها.
وأفاد تقرير شركة "وانديرا" من أن الفيروس يعمل من خلال جمع عوائد مادية عن طريق إرسال إعلانات احتيالية للأجهزة، ثم يقوم بفتح صفحات إنترنت من دون تدخل من مستخدم الجهاز، ليستفيد على سبيل المثال من خدمة الدفع مقابل النقر على الروابط.
وأعلنت شركة آبل أنها أزالت هذه التطبيقات من متجرها لكنها نفت أن تكون قد احتوت على هذا الفيروس.
وقالت فوربيس إن الشركة أبلغتها أن هذه التطبيقات استخدمت وسائل تجعل من الصعب اكتشافها، محذرا أيضا من أنها تستطيع التسلل للمعلومات على الجهاز مثل الموقع الجغرافي وقائمة الاتصال وغيرها.
وتثير هذه التقارير مخاوف بشأن سلامة الإجراءات الأمنية على أجهزة آبل خاصة في ما يتعلق باتصالات الأجهزة بالشبكات.
قائمة التطبيقات:
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager - Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne - Live Cricket Scores
Daily Fitness - Yoga Poses
FM Radio PRO - Internet Radio
My Train Info - IRCTC & PNR
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019 Pro
Restaurant Finder - Find Food
BMI Calculator PRO - BMR Calc
Dual Accounts Pro
Video Editor - Mute Video
Islamic World PRO - Qibla
Smart Video Compressor
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