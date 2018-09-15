حصري: 'نداء تونس' يدعو رئيس الوزراء للاستقالة

لمياء الرزقي.. خاص لموقعي "الحرة" و"راديو سوا"

دعا حزب "نداء تونس"، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الاستقالة من منصبه، وذلك في لقاء خاص لزعيم الحزب حافظ قايد السبسي مع "راديو سوا".

وقال حافظ السبسي "إن البلاد تحتاج إلى تغيير شامل في الحكومة بعدما أظهرت فشلها"، وأضاف أن محادثات وثيقة قرطاج "نصت على بند لتغيير الحكومة ولا يمكن وجود حكومة فاشلة ورئيسها ناجح".

وأضاف السبسي أن مطالبة الشاهد بالاستقالة سببها أن حزب نداء تونس "يتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية للحكومة".

واتهم السبسي، الشاهد بأنه يستغل منصبه لتحقيق طموحاته السياسية، وقال "إن رئيس الحكومة شكل كتلة في البرلمان" وإذا كان للشاهد مشروع سياسي "فليترك الحكومة ويتفرغ لذلك المشروع".

وأشار حافظ السبسي، وهو نجل الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، إلى أن حزب نداء تونس، سيختار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام المقبل، بعد أشهر من الآن. وفي إجابته على سؤال فيما إذا كان ينوي الترشح، قال السبسي "العلم عند الله".

دعوة رئيس الحكومة للاستقالة جاءت بعد يوم واحد من إعلان حزب نداء تونس تجميد عضويةالشاهد، بانتظار أن تبت لجنة داخلية في مصيره.

وكان الشاهد قد أعلن الجمعة عدم نيته الاستقالة من منصبه وقال في كلمة "إن الوقت غير مناسب للتنصل من المسؤولية التي كلف بها، وخصوصا في ظل المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية".

وسجل الشاهد رقما قياسيا في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في آب/اغسطس 2016، وهو يلقى تقدير الجهات المانحة الدولية ودعم حزب النهضة الإسلامي الذي أصبح أكبر حزب سياسي في البرلمان.

لكن الشاهد يواجه منذ أشهر معارضة شديدة من تيار في حزب نداء تونس، يقوده حافظ قائد السبسي، ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة التي تتمتع بنفوذ كبير، أيضا برحيله.