حصري.. وزير الخارجية اليمني للحوثيين: نريدكم شركاء في الوطن

نيويورك - خاص بالحرة

وجه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني نداء إلى الحوثيين عبر قناة "الحرة" للعودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت، مشددا على أن الحكومة اليمنية تريدهم أن يكونوا شركاء في الوطن الذي يتسع للجميع.

وكشف اليماني أيضا عن أن الحكومة اليمنية وافقت على عمليات الإجلاء الطبي من مطار صنعاء على أن تتولى الأمم المتحدة التحقق من عدم استغلالها لأغراض أخرى.

وأكد اليماني في مقابلة مع "الحرة" في نيويورك الجمعة أن الحكومة اليمنية تعتبر كل الضحايا سواء من جانب الحوثيين أو من جانب الشرعية هم ضحايا حرب وأنها توافق على إجلائهم لأغراض طبية وإنسانية.