جائزة أفضل لاعب أفريقي.. 15 عربيا يتنافسون

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الجمعة القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في عام 2018.

وشملت قائمة هذا العام 34 لاعبا، بينهم 15 لاعبا عربيا، مقابل 30 لاعبا العام الماضي كان منهم سبعة لاعبين عرب فقط.

وجاءت المغرب في المركز الأول من حيث عدد المرشحين لأفضل لاعب في 2018، بواقع خمسة لاعبين هم مهدي بن عطية (يوفنتوس الإيطالي)، وحكيم زيش (أياكس)، وأيوب الكعبي (خبي الصين الحظ)، وإسماعيل حداد (الوداد)، ومحمود بن حليب (نادي الرجاء).

فيما اختار الكاف أربعة لاعبين جزائريين هم، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في 2016 رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، وعبد المؤمن جابو (وفاق سطيف)، وياسين الإبراهيمي (بورتو)، ويوسف بلايلي (الترجي).

فيما ضمت قائمة مصر ثلاثة لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) ووليد سليمان (الأهلي) وأحمد جمعة (المصري).

واختار الكاف ثلاثة لاعبين تونسيين هم وهبي خزري (سانت إتيان)، وأنيس البدري (الترجي) وطه خنيسي (الترجي).

وورد اسم منتخب موريتانيا الذي تأهل لأول مرة في تاريخه الى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019، كالمنتخب العربي الوحيد بين ستة منتخبات مرشحة لنيل جائزة أفضل منتخب.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في العاصمة السنغالية داكار في الثامن من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وحصل على جائزة العام الماضي لاعب نادي ليفربول الإنكليزي المصري محمد صلاح، بعد موسم رائع مع فريقه، متفوقا على زميله في نفس النادي والمرشح هذا العام أيضا السنغالي ساديو مانيه، ووبيار-إيمريك أوباميانغ، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.