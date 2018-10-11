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مصر

مصر.. حظر وسائل الإعلام في المدارس

وزير التعليم طارق شوقي

أصدر وزير التعليم المصري طارق شوقي قرارا الخميس موجها لمديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بعدم السماح لأي وسيلة إعلامية سواء مرئية أو مسموعة بدخول المدارس، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ونص القرار على عدم إجراء أية أحاديث أو لقاءات إلا بعد العرض على مكتب الوزير، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

القرار أرفق بتحذير من أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض أصحابها "للمساءلة القانونية".

وكان وزير التعليم قد أصدر الشهر الماضي قرارا بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس سواء للمعلمين أو للطلاب.

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