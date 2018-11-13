حفتر لن يشارك في مؤتمر باليرمو

أعلن المكتب الصحافي للمشير خليفة حفتر أن الرجل القوي في شرق ليبيا لن يشارك في مؤتمر باليرمو المستمر منذ يوم الاثنين في جزيرة صقلية الإيطالية، وإن كان قد وصل إلى المكان مساء الاثنين.

وقالت "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" المعلنة من جانب واحد في بيان الثلاثاء إنها "تنفي الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والدولية، حول مشاركة القائد العام للجيش الليبي" في المؤتمر المنعقد في اليرمو. وأضافت أنه توجه إلى صقلية "من أجل عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء دول الجوار لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية".

والتقى حفتر التقى الثلاثاء في باليرمو رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، غداة اجتماعه مع قادة آخرين على رأسهم رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

مصادر مقربة من حفتر كانت قد أشارت إلى تحفظه في الجلوس على طاولة واحدة مع مشاركين في المؤتمر يعتبرهم إسلاميين متطرفين.

ويحضر مؤتمر باليرمو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ومفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

ويشكل المؤتمر محاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية بهدف إخراج ليبيا من الوضع الحالي، بعد مؤتمر باريس الذي عقد في أيار/مايو الماضي وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018.

لكن الأمم المتحدة المكلفة إيجاد حل يؤدي إلى الاستقرار في ليبيا، أعلنت الخميس أن العملية الانتخابية أرجئت وستبدأ في ربيع 2019.