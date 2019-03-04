Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

تقرير: حفتر يستعين بمرتزقة روس

حفتر في روسيا. أرشيفية

كشفت صحيفة تيلغراف البريطانية أن مجموعة من الجنود المرتزقة الروس يدعمون قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى وجود 300 جندي روسي في بنغازي يتبعون للشركة الأمنية الروسية "فاغنر"، التي زودت الجيش الوطني الليبي أيضا بمعدات ودبابات وطائرات من دون طيار وذخيرة.

صورة نشرت على مواقع التواصل تظهر ما يقول مغردون إنهم جنود أجانب في السودان
على صلة

مرتزقة روس في السودان

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن أولوية جنود فاغنر تأمين الموانئ المخصصة لنقل النفط، مشيرا إلى مخاوف من أن يحكم هؤلاء قبضتهم على إمدادات النفط لأوروبا.

وكشفت تحقيقات في الربع الأخير من العام الماضي عن وجود لشركات أمنية روسية في عدة دول، مثل: السودان، سوريا، منطقة إفريقيا الوسطي، واليمن.

مرتزقة روس
على صلة

روسيا تؤكد تواجدها العسكري في أفريقيا.. وأنباء عن قاعدة جديدة

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت في تصريحات صحافية أكثر من مرة وجود جنود روس تابعين لشركات أمنية خاصة في عدد من الدول، وقالت إن مهام هؤلاء الجنود تقتصر على التدريب العسكري فقط.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG