تقرير: حفتر يستعين بمرتزقة روس

كشفت صحيفة تيلغراف البريطانية أن مجموعة من الجنود المرتزقة الروس يدعمون قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى وجود 300 جندي روسي في بنغازي يتبعون للشركة الأمنية الروسية "فاغنر"، التي زودت الجيش الوطني الليبي أيضا بمعدات ودبابات وطائرات من دون طيار وذخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن أولوية جنود فاغنر تأمين الموانئ المخصصة لنقل النفط، مشيرا إلى مخاوف من أن يحكم هؤلاء قبضتهم على إمدادات النفط لأوروبا.

وكشفت تحقيقات في الربع الأخير من العام الماضي عن وجود لشركات أمنية روسية في عدة دول، مثل: السودان، سوريا، منطقة إفريقيا الوسطي، واليمن.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت في تصريحات صحافية أكثر من مرة وجود جنود روس تابعين لشركات أمنية خاصة في عدد من الدول، وقالت إن مهام هؤلاء الجنود تقتصر على التدريب العسكري فقط.