القبض على فتاة سعودية عانقت مطربا على المسرح

ألقت الشرطة السعودية الجمعة القبض على فتاة عانقت مطربا في حفل بمدينة الطائف، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فتاة سعودية تركض نحو المطرب ماجد المهندس أثناء حفل له في سوق عكاظ.

واستطاعت الفتاة معانقة المهندس قبل أن تتدخل حراسته الشخصية وتنزلها من على المسرح.

ولم تمر دقائق حتى اعتقلت الشرطة السعودية الفتاة أثناء تواجدها بين الحاضرين ليتم إحالة قضيتها للنيابة العامة بتهم التحرش والإخلال بالآداب والقواعد العامة.

وحسب صحيفة عكاظ المحلية، قد تواجه الفتاة عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو قد تواجه إحدى العقوبتين فقط.

وأضافت الصحيفة أن تصرف الفتاة يعد "محظورا شرعا ونظاما وفقا للقوانين في المملكة العربية السعودية".