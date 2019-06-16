حقائق عن الآباء في الولايات المتحدة

62 في المئة من الذكور البالغين في الولايات المتحدة (أكبر من 15 عاما) بشكل عام هم آباء، و36 في المئة من الذكور البالغين متزوجون ولديهم أطفال.
هذه آخر إحصاءات مكتب التعداد الأميركي التي نشرت مع احتفال الأميركيين الأحد بعيد الأب الذي يتم الاحتفال به في ثالث يوم أحد من شهر حزيران/يونيو من كل عام.
وإليك أبرز الحقائق عن الآباء الأميركيين حسب آخر الدراسات:
- النسبة الأكبر للآباء في الولايات المتحدة تندرج في الفئة العمرية بين 35 و39 عاما فهؤلاء يشكلون نسبة 35.5 في المئة من العدد الإجمالي للآباء (الذين لم يتزوجوا من قبل).
- 86.1 في المئة من فئة الرجال بين 40 و44 عاما ممن سبق لهم الزواج هم آباء.
- متوسط المدة الزمنية بين أول وآخر طفل هو 4.6 سنوات وذلك بالنسبة لكل الآباء.
- تشير بيانات مكتب التعداد الأميركي إلى أن 29.2 في المئة من الأشخاص بعمر 45 و50 عاما الذين حصلوا على بعض التعليم الجامعي لكنهم لم يحصلوا على درجة جامعية لم ينجبوا أطفالا. تعتبر هذه الفئة هي الأعلى بالنسبة لمن بقوا من دون أطفال مقارنة بمن حصلوا على درجات جامعية أو من حصلوا فقط على شهادة الثانوية.
- هناك زيادة في مسؤولية الآب إزاء المنزل، حسب دراسة جديدة لمركز بيو للأبحاث، الذي أشار إلى أن نسبة الآباء الذين يبقون في المنزل رفقة أبنائهم ارتفعت من 4 في المئة عام 1989 إلى 7 في المئة عام 2016.
- حسب دراسة لبيو، 24 في المئة من الرجال قالوا إن رعاية العائلة السبب الأساسي لبقائهم في المنزل بينما كانت النسبة 4 في المئة فقط عام 1989.
- الآباء (57 في المئة) والأمهات ( 58 في المئة) على حد سواء يعتبرون تربية الأبناء جزءا هاما للغاية من هويتهم، حسب استطلاع لبيو عام 2015.
- في 2016 زادت نسبة الوقت الذي يقضيه الآباء لرعاية الأبناء ثلاثة أضعاف ما كانت عليه 1965 لكنهم رغم ذلك يشعرون أنهم لا يقضون وقتا كافيا مع الأبناء.
- يواجه الآباء في الولايات المتحدة على غرار عديدين في دول أخرى تحدي التوفيق بين متطلبات العمل والعائلة. 52 في المئة من الآباء قالوا إنهم يجدون صعوبة في إحداث هذا التوازن.
- يواجه الآباء أيضا أعباء مالية كبيرة. 76 في المئة (أي أكثر من ثلاثة أرباع) من شاركوا في استطلاع سابق قالوا إن الرجال يواجهون كثيرا من الضغوط لتوفير الدعم المالي لعائلاتهم.
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