حقائق عن الآباء في الولايات المتحدة

62 في المئة من الذكور البالغين في الولايات المتحدة (أكبر من 15 عاما) بشكل عام هم آباء، و36 في المئة من الذكور البالغين متزوجون ولديهم أطفال.

هذه آخر إحصاءات مكتب التعداد الأميركي التي نشرت مع احتفال الأميركيين الأحد بعيد الأب الذي يتم الاحتفال به في ثالث يوم أحد من شهر حزيران/يونيو من كل عام.

وإليك أبرز الحقائق عن الآباء الأميركيين حسب آخر الدراسات: