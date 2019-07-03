المهاجرون في ليبيا.. معاناة الستينيات تتواصل إلى اليوم

سلطت الضربة الدموية التي أسفرت الأربعاء عن مقتل عشرات المهاجرين في ليبيا الضوء على أزمة متنامية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، وما يمكن فعله لمعالجتها في ظل اتساع رقعة الاضطرابات حول العالم والظروف التي ترغمهم على سلوك هذا الطريق الصعب.

وتميزت ليبيا بكونها من أكبر احتياطات نفط في العالم، حيث كانت وجهة مهمة للمهاجرين من أماكن مختلفة منذ الستينيات. فمثلا بحلول عام 2009، احتوت ليبيا قرابة مليوني مصري في البلاد، معظمهم عمل بشكل غير نظامي، حسب تقرير مشروع الاحتجاز العالمي وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف.

في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، أدى تحول نظام القذافي إلى الوحدة الإفريقية لتدفق متزايد من المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

في عام 2007 بدأ نظام القذافي في فرض أنظمة التأشيرات على الوافدين، وفجأة أصبح آلاف المهاجرين "غير نظاميين".

بعد الحرب الأهلية فر قرابة 800 ألف مهاجر، معظمهم إلى تونس ومصر.

لكن لاحقا وبسبب تزايد الاضطرابات في دول الجوار بل حتى في الشرق الأوسط، أصبحت ليبيا بلد عبور رئيسي للمهاجرين إلى أوروبا من جميع أنحاء إفريقيا، بل حتى من دول بعيدة مثل سوريا وباكستان.

منذ بداية الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، شهدت البلاد نزاعا مسلحا مستمرا بين الجماعات المتنافسة بما فيها الميليشيات والقوات الحكومية. مكنت الفوضى الناتجة عن ذلك الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية والمهربين والمتاجرين بالبشر من السيطرة على جزء كبير من تدفق المهاجرين، مستفيدين من دعم اوروبي يهدف للحد من الهجرة.