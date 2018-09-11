حقائق عن هجمات الـ11 من سبتمبر

في مراسم يسودها الحزن واستذكار فترة مؤلمة من تاريخ البلاد، تحيي الولايات المتحدة الثلاثاء الذكرى الـ17 للهجمات التي استهدفتها صباح الـ11 من أيلول/ سبتمبر عام 2001.

ووقعت الهجمات التي استخدمت فيها طائرات مدنية اختطفها إرهابيون معظهم من السعودية، في كل من نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا مخلفة حوالي 3000 قتيل وآلاف الجرحى.

وهذه بعض الحقائق عن الاعتداءات الإرهابية:

عدد الضحايا

​لقي 2977 شخصا من أكثر من 60 جنسية، مصرعهم في الاعتداءات. سقط العدد الأكبر منهم والذي يتجاوز 2700 شخص، في نيويورك حيث صدمت طائرتا ركاب مخطوفتان برجي مركز التجارة العالمي.

وقضى 184 شخصا بسبب ارتطام طائرة تابعة لخطوط أميركان إيرلاينز، الرحلة 77، بمبنى وزارة الدفاع (البنتاغون).

وفي شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، قتل 40 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة لخطوط يونايتد، الرحلة 93، بعد أن سقطت في أحد الحقول. ويعتقد أن الخاطفين أسقطوها بعد محاولات من الركاب لإعادة السيطرة عليها.

أعمار الضحايا

تراوحت أعمار الضحايا بين عامين اثنين و85 عاما.

الرجال أغلب الضحايا

يشكل الرجال حوالي 75 إلى 80 في المئة من ضحايا الهجمات.

جنسيات المنفذين

نفذ الهجمات 19 شخصا من أربع دول عربية، هي السعودية ومصر والإمارات ولبنان. ومن بين المنفذين 15 سعوديا.

الطائرات

استخدم المهاجمون أربع طائرات ركاب بعد أن خطفوها. اثنتان منها تتبعان لشركة أميركان إيرلاينز واثنتان تتبعان لشركة يونايتد إيرلاينز. وكلتاهما شركتان أميركيتان.

أسماء الضحايا

أسماء الضحايا تم نقشها بالبرونز على النصب التذكاري لضحايا هجمات الـ11 سبتمبر، وهي منشورة أيضا على الموقع الإلكتروني للمتحف والنصب التذكاري.

أين كان الرئيس أثناء الهجمات؟