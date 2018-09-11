حقائق عن هجمات الـ11 من سبتمبر

في مراسم يسودها الحزن واستذكار فترة مؤلمة من تاريخ البلاد، تحيي الولايات المتحدة الثلاثاء الذكرى الـ17 للهجمات التي استهدفتها صباح الـ11 من أيلول/ سبتمبر عام 2001.
ووقعت الهجمات التي استخدمت فيها طائرات مدنية اختطفها إرهابيون معظهم من السعودية، في كل من نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا مخلفة حوالي 3000 قتيل وآلاف الجرحى.
وهذه بعض الحقائق عن الاعتداءات الإرهابية:
عدد الضحايا
لقي 2977 شخصا من أكثر من 60 جنسية، مصرعهم في الاعتداءات. سقط العدد الأكبر منهم والذي يتجاوز 2700 شخص، في نيويورك حيث صدمت طائرتا ركاب مخطوفتان برجي مركز التجارة العالمي.
وقضى 184 شخصا بسبب ارتطام طائرة تابعة لخطوط أميركان إيرلاينز، الرحلة 77، بمبنى وزارة الدفاع (البنتاغون).
وفي شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، قتل 40 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة لخطوط يونايتد، الرحلة 93، بعد أن سقطت في أحد الحقول. ويعتقد أن الخاطفين أسقطوها بعد محاولات من الركاب لإعادة السيطرة عليها.
أعمار الضحايا
تراوحت أعمار الضحايا بين عامين اثنين و85 عاما.
الرجال أغلب الضحايا
يشكل الرجال حوالي 75 إلى 80 في المئة من ضحايا الهجمات.
جنسيات المنفذين
نفذ الهجمات 19 شخصا من أربع دول عربية، هي السعودية ومصر والإمارات ولبنان. ومن بين المنفذين 15 سعوديا.
الطائرات
استخدم المهاجمون أربع طائرات ركاب بعد أن خطفوها. اثنتان منها تتبعان لشركة أميركان إيرلاينز واثنتان تتبعان لشركة يونايتد إيرلاينز. وكلتاهما شركتان أميركيتان.
أسماء الضحايا
أسماء الضحايا تم نقشها بالبرونز على النصب التذكاري لضحايا هجمات الـ11 سبتمبر، وهي منشورة أيضا على الموقع الإلكتروني للمتحف والنصب التذكاري.
أين كان الرئيس أثناء الهجمات؟
أثناء الهجمات كان رئيس البلاد آنذاك جورج بوش الابن، في زيارة لولاية فلوريدا. وفي السابعة مساء عاد إلى البيت الأبيض، وألقى بعد ذلك بساعتين خطابا حول الهجمات.
وأبلغ بوش بوقوع الهجمات بينما كان في زيارة لمدرسة ابتدائية ويتحدث إلى أطفال أحد الصفوف.
برجا التجارة
كان البرجان يقعان في مانهاتن. وقد استكمل بناؤهما عام 1973 وبقيا لفترة وجيزة أطول برجين في العالم، لكنها ظلا أطول برجين في مدينة نيويورك من دون منازع حتى صباح الـ11 من أيلول/ سبتمبر. وكان البرجان معلمان من معالم المدينة ويستقطبان يوميا قرابة 70 ألف زائر وسائح.
ما الذي حدث في برجي التجارة؟
في الـ8:46 صباحا ارتطمت طائرة أميركان إيرلاينز (الرحلة رقم 11) في الطوابق 93 إلى 99 من البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي.
وبعد 17 دقيقة أي الساعة الـ9:03 ارتطمت طائرة يونايتد إيرلاينز (الرحلة رقم 175) في الطوابق من 77 إلى 85 من البرج الجنوبي.
كلفة الأضرار
قدرت الخسائر الاقتصادية في الأسابيع الأولى التي تلت الهجمات بنحو 123 مليار دولار.
الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بمركز التجارة العالمي والبنايات المحيطة به، إلى جانب مرافق مترو الأنفاق، قدرت بحوالي 60 مليار دولار.
حجم الحطام
الحطام الذي تم تنظيفه من منطقة مركز التجارة العالمي بلغ 1.8 مليون طن، تطلبت إزالته 3.1 مليون ساعة من العمل.
اختتمت تلك الجهود في أيار/ مايو 2002 بعد ثمانية أشهر و19 يوما على الاعتداءات.
إنشاء وزارة
أدت الهجمات إلى إنشاء الحكومة الأميركية لوزارة الأمن الداخلي التي أوكل إليها عدد كبير من المهمات الأمنية ومن ضمنها اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع هجمات إرهابية.
المصدر: متحف 9/11 /وسائل إعلام أميركية