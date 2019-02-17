حقنت طفلتها بالصابون.. امرأة تركية تعترف

ألقت الشرطة التركية القبض على امرأة في مدينة إسطنبول، بعدما اعترفت بمحاولة قتل ابنتها البالغة من العمر عام ونصف.

وقالت إليف ك. التي لديها طفلان آخران، إنها كانت تحقن طفلتها بالصابون السائل والمواد المبيضة.

وأضافت للشرطة في منطقة أفجيلار بإسطنبول: "لم أستطع أن أحبها ... فعلت هذا لقتلها".

وأخبرت الأم الشرطة أنها أجرت جلسات التعذيب في حق طفلتها، أيلول ميراي، لعدة أشهر.

وقال زوج المرأة إنه اضطر لأخذ ابنته من مشفى إلى آخر بعدما بدأت الدماء في الخروج من أذنها وسرة البطن.

وفشل الأطباء حينها في شرح الأعراض، بينما سئلت الأم من جانب الشرطة أول مرة عن سبب وجود كسور في جمجمة الطفلة عندما كان عمرها تسع شهور فقط.

وكانت المرأة قد اعتقلت مرتين، إلا أنه أطلق سراحها بسبب عدم وجود أدلة كافية حينها.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن الطفلة تتعافى حاليا.