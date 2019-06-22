حقن فياغرا نسائية جديدة أكثر فعالية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية يوم الجمعة على طلب شركتين لإدراج دواء يعمل على استعادة النساء للرغبة الجنسية في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

ويعتبر دواء "فيليسي" Vyleesi أحدث ما نتج من جهود في مجال الأدوية التي يصفها البعض بـ"الفياغرا النسائية" والتي فشل معظمها، لكن خبراء قالوا إن هذا العلاج آمن وفعال ويعالج فقدان المرأة للرغبة الجنسية في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وقد تصل مبيعاته إلى نحو مليار دولار سنويا.

يعرف هذا الدواء كيماويا بـ"بريملانوتايد Bremelanotide"، ويعمل من خلال تنشيط مسارات في المخ لها علاقة بالرغبة الجنسية والاستجابة لها في الدماغ.

وسيتنافس العلاج الحديث مع دواء آخر يسمى "أدي" والذي يتم تناوله يوميا، وتمت الموافقة عليه في 2015 مع تحذير يقيد استخدام الكحول أثناء تناول الدواء، لكن الدواء الجديد آثاره الجانبية أقل ومفعوله أسرع مع عدم ضرورة تناوله يوميا، بحسب الخبراء.

ويتم تناول الدواء من خلال حقن البطن أو الفخذ باستخدام محقن ذاتي قبل 45 دقيقة على الأقل من النشاط الجنسي المتوقع.

ولا توصي إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بأكثر من جرعة واحدة خلال 24 ساعة أو أكثر من ثماني جرعات شهريا، وتنصح المرضى بالتوقف عن العلاج إذا لم يروا تحسنا في الرغبة الجنسية بعد ثمانية أسابيع.

ويؤثر مرض نقص الرغبة الجنسية قبل انقطاع الطمث حوالي 6 ملايين امرأة في الولايات المتحدة، لكن قلة من النساء يطلبن أو يتلقين العلاج.