منظمة: سجن 40 ناشطا وحقوقيا مصريا خلال شهر

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد إن أجهزة الأمن المصرية أوقفت 40 من الناشطين الحقوقييين والمحامين والناشطين السياسيين، منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أغلبهم ممن قدموا دعما إنسانيا وقانونيا لعائلات المحتجزين السياسيين.

وأكدت المنظمة في بيان أن "قوات الأمن لم تقدم أي مذكرة توقيف، كمالم تستجب لمحاولة العائلات أو المحامين معرفة مكان احتجاز المعتقلين".

وأوضح البيان أن "بعض هذه الحالات يرقى إلى الإخفاء القسري"، مضيفا أن "هيومن رايتس ووتش تمكنت من التحقق من اعتقال 40" شخصا.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت مطلع الشهر الجاري إن السلطات المصرية أوقفت 19 على الأقل من المحامين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان هم ثماني نساء وأحد عشر رجلا.

وأوضحت أن "من بين الموقفين المحامية هدى عبد المنعم البالغة من العمر 60 عاما وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر.

وطالبت المنظمة "الحكومة المصرية بالإفصاح فورا عن مكان جميع المحتجزين والإفراج عن جميع المحتجزين فقط بسبب ممارستهم حقوقهم وتقديم الآخرين إلى المحكمة بسرعة لمراجعة احتجازهم".