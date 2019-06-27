حقيبة زوجة أردوغان تغضب الأتراك

تعرضت أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى انتقادات حادة، بعدما شوهدت تحمل حقيبة يد ثمنها نحو 50 ألف دولار خلال رحلة إلى اليابان.

وقال صحيفة "جمهوريت" التركية إن الحقيبة يصل ثمنها إلى 50 ألف دولار، أو ما يعادل 288 ألف ليرة تركية، وهو الحد الأدنى لرواتب 11 شخص تركي في السنة.

تقول هذه المغردة إن "السيدة الأولى تحمل حقيبة هرمس بقيمة 50 ألف دولار في اليابان، بينما يعاني شعبها من الجوع والبطالة، لكن الستايل أهم من العيش".

يقول هذا المغرد، "لقد شنق هذا الرجل نفسه لعجزه عن دفع إيجار منزله، بينما تحمل أمينة أردوغان على كتفها حقيبة هرمس بقيمة 50 ألف دولار".

يقول مغرد آخر إن "أمينة أردوغان تحمل حقيبة ثمنها 50 ألف دولار، بينما مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل سعرها 200 يورو".

وأضافت الصحيفة التركية أن أمينة أردوغان تعتاد على حمل الحقائب باهظة الثمن من ماركات مثل هرمس وشانل في رحلاتها.