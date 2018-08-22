توضيح رسمي حول مئات حالات التسمم في البصرة

سميرة علي مندي

نفت وزارة الصحة العراقية انتشار أي مرض وبائي خطير كالكوليرا أو غيرها في محافظة البصرة بسبب تلوث المياه.

وأكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر إرسال خبراء في الأمراض الوبائية وشحنات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى محافظة البصرة.

وقال البدر لراديو سوا إن الوزارة ستعلن نتائج فحص العينات قريبا.

وانتقد محتجون في البصرة وزارة الصحة بسبب تردي الواقع الصحي وانتشار حالات التسمم في المحافظة، وحذرت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة بشرى حميد من تفشي الأمراض والأوبئة بسبب التلوث، وأشارت في حديث لراديو سوا إلى إصابة ما لايقل عن أربعة آلاف شخص بالتسمم أوالإسهال.

مدير صحة البصرة الدكتور رياض عبد الأمير، تحدث بدوره عن تسجيل 1500 حالة تسمم في المحافظة وقد تلقت جميعها العلاج.

وتنتقد رئيسة لجنة حقوق الإنسان بشرى حميد غياب الرقابة الصحية على محطات تحلية المياه.

لكن مدير صحة البصرة يؤكد أن الرقابة الصحية مستمرة على محطات تحلية المياه الأهلية وإسالة مياه الشرب، وقد أشار إلى إغلاق عدد من معامل تحلية المياه الأهلية.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر شدد من جهته على أن وزارة الصحة لا تتحمل مسؤولية سلامة مياه الشرب، بل تتحملها أمانة بغداد ودوائر البلديات والمياه والمجاري في المحافظات.